Ligue 2 : Le Mans va devoir attendre avant de valider sa montée, Saint-Etienne, le Red Star et Rodez en barrages, Bastia relégué

Cette saison, il n’y avait plus de suspense pour le titre lors de cette dernière journée de Ligue 2 après le sacre de l’ESTAC la semaine dernière, synonyme de retour dans l’Élite. Mais il restait encore une place d’accession directe à la Ligue 1, disputée entre Le Mans et l’AS Saint-Étienne. En pleine crise sportive avec trois défaites consécutives, le club du Forez n’avait plus son destin en main pour cette ultime rencontre et devait absolument faire le travail contre Amiens, déjà relégué en Ligue 3.

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L’ASSE s’est régalée grâce à un doublé de Duffus (2-0, 7e et 42e), puis des buts de Davitashvili (3-0, 70e), Stassin (4-0, 81e) et Moueffek (5-0, 83e). Mais cela n’a pas suffi et n’a offert qu’une troisième place aux Verts. Car dans le même temps, Le Mans a confirmé sa saison complètement folle en allant s’imposer à Bastia grâce à une réalisation de Colas (1-0, 16e) et le but de la délivrance pour Robin (2-0, 90e+4). Tout juste promu en Ligue 2, le club sarthois valide ainsi son retour en Ligue 1 pour la première fois depuis 2010 grâce à cette deuxième place. Un résultat historique, au détriment des Corses, officiellement relégués en Ligue 3 après cette défaite et leur 17e place au classement.

Mais la rencontre a été interrompue pendant plus d’une demi-heure alors que Le Mans célébrait son deuxième but. Il faudra donc attendre pour que la montée du Mans en Ligue 1 soit officielle.

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Rodez arrache le dernier ticket pour les barrages

Cette montée du Mans fait également les affaires de Laval, qui s’offre un sursis grâce à sa victoire contre Boulogne (2-0). Les Tangos disputeront un barrage de maintien contre le troisième de National. Puisque le maintien était assuré et le titre déjà attribué, il restait également deux places de barragistes à décrocher pour accéder à la Ligue 1, entre le Red Star, Rodez, Reims et Annecy. Le club parisien a d’abord validé la quatrième place malgré un nul concédé contre Montpellier (1-0), mais le duel entre Rodez et Annecy pouvait encore faire basculer le classement.

Le RAF est finalement sorti vainqueur grâce à une belle première période (2-1) et s’offre donc cette dernière place de barragiste, au détriment de son adversaire du soir et de Reims, qui n’avait plus son destin en main malgré sa large victoire contre Pau, portée par un quadruplé de Nakamura (5-2). Pour ce classement final : Troyes est champion, Le Mans monte (presque) en Ligue 1, Amiens et Bastia descendent en Ligue 3, tandis que Laval devra passer par les barrages pour se maintenir. Enfin, Rodez et le Red Star s’affronteront pour défier l’ASSE et tenter de décrocher le troisième et dernier billet d’accession contre le 18e de Ligue 1.