Miralem Pjanic évoque le départ de Luis Suarez

Après plusieurs semaines de spéculations autour de son potentiel transfert, Luis Suarez a finalement choisi de s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid et non de la Juventus comme il était annoncé ces derniers temps dans les médias. Alors que le club catalan a vu Lionel Messi finalement rester en terre catalane, ce n’a pas été le cas pour l’Uruguayen qui va laisser un vide après six grandes saisons sous les couleurs du FC Barcelone. C’est en tout cas ce qu’affirme la recrue estivale Miralem Pjanic au micro de Sport ce jeudi.

«C'est difficile car il est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il ne sera pas facile de le remplacer. Celui qui vient, ou celui qui joue à ce poste, devra faire en sorte qu'on ne remarque pas son absence mais ce ne sera pas une tâche facile. Nous parlons de l'un des deux ou trois meilleurs attaquants du monde. Ce sera une grande perte, également pour le vestiaire.»