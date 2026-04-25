Watford : le Marocain Othmane Maamma va enflammer le mercato estival

Il y a encore un an, Othmane Maamma n’avait disputé que quelques minutes en Ligue 1 avec Montpellier. En juillet 2025, Watford mettait la main sur lui pour un transfert sec, lui offrant un contrat jusqu’en juin 2029 après la descente du MHSC. Le natif d’Alès, formé au Gazelec puis à Montpellier, l’ailier droit de 20 ans a d’abord tâtonné dans le Hertfordshire, remplaçant sans temps de jeu en début de saison, avant de s’imposer comme titulaire à son retour de la Coupe du monde U20 au Chili en octobre 2025. Depuis, le constat est net : 4 buts et 1 passe décisive en 23 matchs de Championship et des prestations de plus en plus abouties. Un profil de un-contre-un tranchant, des appels dans la profondeur, une technique au-dessus du lot pour la deuxième division anglaise. Watford ne pouvait pas le retenir indéfiniment, et selon nos informations, le club lui a accordé un bon de sortie cet été où il est estimé à un peu moins de 15 millions d’euros. Plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà pris la température autour de son entourage, séduits par un profil qui coche beaucoup de cases. C’est également le cas de plusieurs clubs de Premier League.

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Outre le mercato estival, Maamma ambitionne aussi de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Le le nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas, qui l’a lui-même convoqué dès septembre 2023 avec les U20 marocains et qui a suivi sa progression de près depuis avec ce titre de meilleur joueur du Mondial U20. Du haut de ses 20 ans à peine, Maamma a le profil d’un joueur qui peut rapidement basculer dans le groupe A si sa progression se confirme dans un championnat plus exposé. Surtout qu’il a tout du joueur de tournoi comme il l’a montré au Chili (Mondial U20) et qu’il ne semble pas vraiment perturbé par la pression. Un retour en Ligue 1, où il a déjà évolué, où il est connu, et où le niveau de visibilité est bien supérieur à la Championship, serait le tremplin idéal. Les clubs intéressés l’ont compris. Le mercato estival risque d’être animé autour de lui.