Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue des Champions

PSG-Barça : Flick pense à laisser un cadre sur le banc

Par Max Franco Sanchez
1 min.
PSG Barcelone
winamax
1 2.25 N 4.50 2 2.20 1er pari remboursé Voir sur CANAL+ FOOT

Dans quelques heures, le PSG défiera le FC Barcelone sur la pelouse du Parc des Princes, pour cette superbe affiche de la troisième journée de la Ligue des Champions. Un match où de nombreuses stars sont donc attendues sur le terrain… Mais Hansi Flick pourrait laisser un de ses meilleurs joueurs sur le banc.

La suite après cette publicité

Comme l’indique le journaliste Alfredo Martinez, qui commente les matchs du Barça pour Onda Cero, tout indique que Rodri sera sur le banc ce soir face au PSG. Hansi Flick le mettra ainsi au repos, pensant donc déjà au Clasico de dimanche face au Real Madrid. Marc Bernal devrait donc le remplacer dans l’entrejeu barcelonais.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
PSG
Rodri

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
PSG Logo Paris Saint-Germain
Rodri Rodri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier