PSG-Barça : Flick pense à laisser un cadre sur le banc

Dans quelques heures, le PSG défiera le FC Barcelone sur la pelouse du Parc des Princes, pour cette superbe affiche de la troisième journée de la Ligue des Champions. Un match où de nombreuses stars sont donc attendues sur le terrain… Mais Hansi Flick pourrait laisser un de ses meilleurs joueurs sur le banc.

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Comme l’indique le journaliste Alfredo Martinez, qui commente les matchs du Barça pour Onda Cero, tout indique que Rodri sera sur le banc ce soir face au PSG. Hansi Flick le mettra ainsi au repos, pensant donc déjà au Clasico de dimanche face au Real Madrid. Marc Bernal devrait donc le remplacer dans l’entrejeu barcelonais.