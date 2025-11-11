Juventus : Damien Comolli est promu PDG

Le conseil d’administration de la Juventus, réuni ce matin sous la présidence de Gianluca Ferrero, a officialisé la nomination de Damien Comolli au poste de président-administrateur général. L’ancien président du Toulouse succède à Maurizio Scanavino, dont le mandat a pris fin le 7 novembre. Cette décision entraîne la suppression du poste distinct de directeur général, Comolli se voyant conférer des pouvoirs administratifs dans la continuité de la structure précédente.

Arrivé à Turin l’été dernier après cinq années passées à la tête du club toulousain, Comolli aura pour mission de consolider la direction sportive de la Juventus. En collaboration avec Giorgio Chiellini et Frédéric Modesto, il devra désigner un nouveau directeur sportif pour compléter l’organigramme. Marco Ottolini, ex-directeur sportif du Genoa et ancien membre du service de recrutement bianconero, fait figure de favori pour ce poste.