Des nouvelles du héros portugais Éder

S’il a arpenté les pelouses du championnat de France sous les couleurs de Lille (2016-2017), c’est surtout pour son but en finale de l’Euro 2016 face aux Bleus (1-0) qu’Eder a fait parler de lui dans l’Hexagone. Un exploit qui avait à l’époque permis au Portugal et à Cristiano Ronaldo de remporter le premier trophée international de leur histoire. Pour Eder, la suite fut plus quelconque, avec des passages furtifs au Lokomotiv Moscou puis à Al-Raed (Arabie saoudite). Mais cette semaine, le revoilà dans la lumière au Portugal.

Comme le rapporte le journal O Jogo, l’ancien international portugais va rejoindre le conseil d’administration de la Fédération portugaise de football (FPF). une information confirmée par l’instance. «Fernando Gomes, président de la FPF, a décidé de coopter l’international portugais Éder António Macedo Lopes comme directeur, avec pour mission de surveiller les équipes nationales de formation (football masculin et féminin) et le domaine d’intervention sociale de la FPF», explique le communiqué de la Fédération. Une belle récompense pour un héros national.