Liga : Cadix réussit le piège parfait contre le Rayo Vallecano

A quelques heures du derby madrilène entre le Real et l’Atlético, l’autre club de la capitale espagnole, le Rayo Vallecano se déplaçait ce samedi après-midi en Andalousie, sur la pelouse du stade Ramon de Carranza, lors de la 23ème journée de Liga. Si les joueurs d’Andoni Iraola représentent la belle surprise de la saison en Espagne, ils sont tombés aujourd’hui dans le piège tendu par les troupes de Sergio González (1-0). Pendant une majorité de la rencontre, les deux équipes étaient dos à dos, incapables de faire trembler les filets ou même de cadrer une frappe. Beaucoup de déchets et de manque de réalisme et d’efficacité devant les cages.

Classement # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 6 Vallecano 34 23 9 7 7 29 25 4 14 Cadix 25 23 6 7 10 18 35 -17

Mais finalement à l’approche du coup de sifflet final, l’attaquant Sergi Guardiola a libéré le peuple de Cadix (74e) sur une passe de Rubén Sobrino. Au classement, Cadix prend des points capitaux dans sa mission maintien en campant la 14ème place de Liga. Le Rayo reste à la 6ème position, toujours en bonne posture pour accrocher une place européenne. Le weekend prochain, les Franjirrojos accueilleront l’Athletic Bilbao, tandis que les Andalous joueront contre un autre club basque, la Real Sociedad pour la 24ème journée du championnat espagnol.

