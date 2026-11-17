Interrogé par l’AFP, Jeffrey de Lange est revenu sur sa période passée dans l’ombre de Gerónimo Rulli à l’Olympique de Marseille. Arrivé en provenance d’un petit club néerlandais, le portier a d’abord dû prendre ses marques dans un environnement bien différent, face à un concurrent qui donnait entière satisfaction. Après une première saison consacrée à l’apprentissage, le Néerlandais a progressivement obtenu davantage de temps de jeu lors du deuxième exercice. Une expérience qui a renforcé son envie de devenir titulaire. « J’arrivais d’un petit club néerlandais et Marseille était un changement énorme. En plus, "Gero" était au top. Donc, je devais d’abord apprendre, observer, grandir. La deuxième saison, j’ai joué plus et c’est là que tu te dis : "OK, je veux ça chaque semaine". J’étais heureux de jouer, mais il y avait un peu de frustration, que j’ai transformée en quelque chose de positif. Mais j’avais faim de plus et cet été, j’ai dit au club que je devais jouer. Trois ans sur le banc, ça n’aurait été bon ni pour moi, ni pour l’OM », a-t-il expliqué.

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Cet été, il a donc fait comprendre à sa direction qu’il avait besoin de jouer. Désormais installé dans la peau du numéro 1, De Lange assure avoir toujours été prêt à assumer ce nouveau statut. Il reconnaît toutefois que le changement demande une adaptation, notamment pour un gardien qui a besoin d’enchaîner les rencontres afin de retrouver ses repères et son rythme. «Je me suis toujours senti prêt. Mais un gardien a besoin de rythme et de repères, même au plan tactique. Tu es plus à l’aise en enchaînant. Donc j’ai dû m’adapter et j’ai essayé de rester calme. Nicolas Dehon (l’entraîneur des gardiens, ndlr) me disait toujours "Jeff, tranquille, tranquille, pas à pas…"». Une transition que le Néerlandais a abordée avec calme et détermination.