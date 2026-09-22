L’OL communique après les couacs face à Rennes

Juste avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais a fini sur une bonne note avec une victoire 4 à 0 contre le Stade Rennais. Pourtant, plusieurs couacs ont eu lieu en marge du match. Plusieurs supporters ont rencontré des difficultés au moment d’accéder au stade. Certains sont même restés bloqués un moment. Puis, il y a eu l’interruption de la rencontre par la LFP en raison d’une banderole hostile à l’ASSE. Ce mardi, le club rhodanien a réagi par le biais d’un communiqué de presse.

La suite après cette publicité

«Message à nos supporters. Ce week-end, deux problèmes ont perturbé votre match. Nous présentons nos excuses les plus sincères aux supporters qui ont rencontré des difficultés d’accès lors du match de samedi contre Rennes au Groupama Stadium. Une enquête menée avec notre prestataire technique a permis d’identifier un problème au sein de notre système de billetterie, et nos équipes sont mobilisées pour veiller à ce que cela ne se reproduise plus. De plus amples détails vous seront communiqués avant notre prochain match à domicile, la rencontre de Ligue Europa contre Crystal Palace, le jeudi 15 octobre. Le match a également été temporairement interrompu en raison d’infractions au règlement de la ligue. Le club regrette cette interruption et réaffirme son engagement indéfectible en faveur du respect et du fair-play. Les joueurs et les staffs des deux équipes travaillent dur pour ces rencontres, et cela mérite le respect, rivalité comprise. Ces principes doivent s’appliquer à tous les matchs, dans tous les stades.» Les messages sont passés.