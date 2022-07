Erik ten Hag impose déjà sa loi à Manchester United, l'Italie s'enflamme pour l'arrivée de Paulo Dybala à la Roma

La suite après cette publicité

Ten Hag fait l'unanimité à Manchester

Dans le royaume de Sa Majesté, il y en a un qui est en train de mettre tout le monde d'accord à Manchester United, c'est Erik ten Hag ! Dans ses pages intérieures, le Daily Mail nous apprend que le nouveau coach des Red Devils fait l'unanimité auprès de ses joueurs. Les pensionnaires d'Old Trafford sont «d'accord avec le nouveau patron de United qui fait la loi», écrit le média. Les joueurs de l'effectif adhèrent totalement à sa méthode et son discours. Tout est cadré, clair et personne n'a de passe-droit. Cela va même plus loin comme le rapporte le Daily Telegraph. «Ten Hag fait la loi avec l'interdiction d'alcool pour les joueurs de United !» Et pour Bruno Fernandes, ces règles sont le chemin à suivre comme l'a déclaré le milieu de terrain portugais. Il s'est aussi exprimé sur son compatriote Cristiano Ronaldo et son avenir toujours aussi flou : «il faut lui laisser du temps», rapporte The Times sur sa Une. Mais pour l'instant, Ten Hag ne laisse pas ce dossier influer sur la préparation de son équipe.

Le «destin» de Dybala s'écrit à la Roma

En Italie, la signature de Paulo Dybala à l'AS Roma fait grand bruit ce matin. Il Romanista placarde la Joya sur sa couverture avec cette légende qui reprend les mots de l'Argentin : «c'était le destin !» Libre de tout contrat après son départ de la Juventus, l'attaquant s'est engagé jusqu'en 2025 et c'est José Mourinho qui a fait toute la différence pour le convaincre alors qu'à la base, l'Inter avait une longueur d'avance dans les négociations. Pour Il Corriere dello Sport : «la Roma dévoile sa nouvelle recrue !»

La Juve de retour après son mercato clinquant ?

Il Corriere dello Sport indique également que l'ancien club de Dybala a aussi annoncé le recrutement de Bremer, le Brésilien du Torino qui vient remplacer Matthijs de Ligt ! «La Juve est dans la classe supérieure. L'enthousiasme grandit envers les Bianconeri», indique le quotidien. Le défenseur s'est engagé jusqu'en 2027 pour un transfert de 41 millions d'euros (+9 M€ de bonus éventuels). Pour La Gazzetta dello Sport, «la Juve a exagéré.» «Avec Pogba et Di Maria, l'entraîneur a beaucoup de solutions pour le jeu. Maintenant, il veut le retour de Morata à tout prix*», rapporte le journal au papier rose. Les ambitions sont posées chez la Vieille Dame !