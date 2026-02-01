PL : nouvelle victoire folle pour Carrick et MU, Aston Villa chute contre Brentford
Mais où s’arrêtera Michael Carrick ? Pour son troisième match sur le banc de Manchester United, l’ancienne gloire du club a enchaîné un troisième succès consécutif même si la route fut semée d’effroi. Quelques jours après avoir créé la sensation en s’imposant face à Manchester City (2-0) et Arsenal (2-3), son équipe s’est imposée sur le fil face à Fulham ce dimanche (3-2). Casemiro avait débloqué la situation de la tête sur un coup franc de Bruno Fernandes, auteur de sa 11e passe décisive de la saison en Premier League (19e, 1-0). Matheus Cunha a, lui, confirmé sa bonne dynamique du moment en offrant un matelas à son équipe sur une passe aveugle de Casemiro (56e, 2-0). Malgré cette avance plutôt confortable, les Red Devils ont joué à se faire peur : Raul Jimenez avait réduit l’écart en fin de match sur penalty (85e, 2-1), puis le Brésilien Kevin avait inscrit un bijou pour égaliser (90+1e, 2-2).
Entré vingt minutes plus tôt, Benjamin Sesko a finalement fait la décision à la 90+4e sur une nouvelle offrande de Bruno Fernandes, sa 12e de la saison. Malgré un contrôle à l’emporte-pièce au point de penalty, le Slovène se resituait parfaitement pour déclencher une frappe sous la barre de Leno (90+4e, 3-2). Ce succès permet aux Red Devils de faire fructifier leur capital point : ils sont aujourd’hui 4es de Premier League, à cinq points d’Aston Villa. Dans les autres matchs, Aston Villa a justement chuté à domicile face à une équipe de Brentford réduite à 10 dès la 42e minute de jeu suite à l’expulsion de Schade (0-1). L’ex-Lorientais Dango Ouattara a inscrit le seul but du match (45+1e, 0-1), tandis que le revenant Tammy Abraham s’est vu refuser un but pour hors-jeu. Enfin, Nottingham Forest a été tenu en échec par Crystal Palace (1-1), privé de Jean-Philippe Mateta, en partance pour l’AC Milan. Gibbs-White (5e, 1-0) et Ismaïla Sarr (45+2e, 1-1) ont marqué les deux buts du match.
