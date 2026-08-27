Arsenal prépare un deal complètement fou pour s’offrir Julián Álvarez !

C’est l’un des dossiers bouillants de ce mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez pousse pour son transfert ces dernières semaines. Alors que l’attaquant argentin a fait du FC Barcelone sa priorité, le joueur de 26 ans fait face à la résistance de la direction madrilène, qui ne veut pas entendre parler d’un départ en Catalogne. Dès lors, un autre cador européen a fait une entrée fracassante dans ce dossier : Arsenal.

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En quête d’un renfort offensif, le club londonien espère, en effet, tirer son épingle du jeu. Ces dernières heures, la tendance était même très positive. Conspué par le public des Colchoneros, le buteur de l’Albiceleste commencerait, lui, à voir d’un bon oeil un futur du côté de l’Emirates Stadium. Pour ce faire, les Gunners vont, malgré tout, devoir convaincre l’Atlético de Madrid. Selon les dernières informations de The Independent et la Cadena Ser, une offre XXL est d’ailleurs en préparation.

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100 millions d’euros + Viktor Gyökeres

En effet, Arsenal pourrait tenter un coup spectaculaire dans ces derniers jours du mercato. Alors que Viktor Gyökeres et Gabriel Jesus plaisent à Diego Simeone, qui souhaite renforcer son secteur offensif, le club anglais pourrait ainsi profiter de cette situation pour inclure l’un des deux joueurs, voire les deux, dans une opération destinée à faire baisser le montant à verser pour Álvarez, estimé à 130 millions d’euros par l’Atlético. Ces dernières heures, la Cadena Ser affirmait, elle, qu’Arsenal souhaitait offrir le package suivant : 100 millions d’euros + Viktor Gyökeres.

Reste désormais à savoir si cette proposition alléchante sera suffisante pour convaincre l’Atlético de Madrid de céder son buteur. Une chose est sûre, la direction madrilène n’a aucune intention de discuter avec le Barça au sujet de l’Argentin. «Le joueur subit une victimisation, mais la seule victime dans l’affaire Julián (Alvarez), c’est nous. Une campagne de mensonges et de demi-vérités a été orchestrée. Seul l’Atlético en subit les conséquences. Ils (les Barcelonais) nous ont causé un préjudice économique et social. Il y a 0% de chances de le vendre au Barça. Cette situation n’a rien à voir avec l’argent, elle concerne la dignité», indiquait les Colchoneros. Et Arsenal compte bien en profiter…