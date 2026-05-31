Ligue des Champions
PSG : Luis Enrique vise les 6 étoiles
1 min.
@Maxppp
Jusqu’où ira le Paris Saint-Germain ? A priori, Luis Enrique ne se fixe aucune limite. Sur des images captées par Canal+ en marge des célébrations parisiennes, le coach espagnol a laissé entendre qu’il visait désormais les 6 étoiles.
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Mais arrêtez le 😭— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2026
Luis Enrique en veut encore 6 ou 7 🥵#ucl #uclfinal #psg #luisenrique pic.twitter.com/RR70jNxKnH
Une blague en apparence, mais dont le fond mérite peut-être d’être pris au pied de la lettre vu ce que nous propose l’entraîneur espagnol depuis son arrivée à Paris. Pour rappel, Luis Enrique a rejoint Pep Guardiola, Zinédine Zidane ou encore Bob Paisley à la table des entraîneurs ayant remporté trois Ligues des Champions.
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