PSG : Luis Enrique vise les 6 étoiles

Jusqu’où ira le Paris Saint-Germain ? A priori, Luis Enrique ne se fixe aucune limite. Sur des images captées par Canal+ en marge des célébrations parisiennes, le coach espagnol a laissé entendre qu’il visait désormais les 6 étoiles.

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Une blague en apparence, mais dont le fond mérite peut-être d’être pris au pied de la lettre vu ce que nous propose l’entraîneur espagnol depuis son arrivée à Paris. Pour rappel, Luis Enrique a rejoint Pep Guardiola, Zinédine Zidane ou encore Bob Paisley à la table des entraîneurs ayant remporté trois Ligues des Champions.