La Juventus n’en peut plus de Paul Pogba, la presse anglaise enrage contre Chelsea et Enzo Fernandez

La Juventus abandonne Pogba

Paul Pogba figurait dans le groupe ce soir face à la Lazio et pensait enfin entrevoir le bout du tunnel. Et bien il faudra patienter encore un peu puisque la Pioche a rechuté. Son coach Allegri a annoncé qu’il souffrait d’une «douleur au niveau des muscles fléchisseurs.» La Gazzetta dello Sport affiche son ras-le-bol ce matin, «Pogbasta», lâche le journal au papier rose. «Il est de nouveau mis K.O. La Juve réfléchit à l’avenir car le Français est de plus en plus un problème», écrit le média transalpin. La Pioche n’a plus joué en compétition depuis avril dernier, c’était avec Manchester United. Le Corriere Dello Sport évoque son cas dans ses pages intérieures et estime que son coach l’a lâché. Pour rappel, Pogba est lié avec la Juventus jusqu’en 2026.

Pour l’Angleterre, Enzo Fernandez c’est surcoté !

Le transfert d’Enzo Fernandez pour 121 M€ à Chelsea est le plus gros transfert de l’histoire du club. Un tarif que la presse anglaise considère comme exorbitant. Le Daily Mirror n’y va pas par quatre chemins et estime qu’il «ne vaut pas 107 millions de livres». Le Daily Star va plus loin et parle même d’«arnaque». Plus globalement, l’Angleterre considère que l’Argentin et surtout le SL Benfica ont profité de la belle Coupe du Monde du joueur pour le vendre à ce prix hallucinant. Chelsea prend aussi très cher après un hiver de tous les records.

Le clan Rafael Leão sort du silence

Les rumeurs concernant l’avenir de Rafael Leão vont bon train ces derniers jours. L’avocat du joueur a donc tenu à mettre fin aux rumeurs d’un départ de son poulain. Comme le souligne le Quotidiano Sportivo, «Leão veut rester». Tuttosport lance même un message à la direction de l’AC Milan : «Pour Leão il n’y a que Milan. Trouvons un accord !», écrit le média transalpin. L’avocat du Portugais a aussi démenti une potentielle demande de baisse de sa clause libératoire qui est fixée à 150 millions. La voie semble donc libre pour l’AC Milan.