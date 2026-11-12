Équipe de France : Zinédine Zidane dévoile le plan avec Kylian Mbappé

Battue par l’Italie (3-1) ce jeudi soir en Ligue des Nations, l’équipe de France va devoir rapidement relever la tête. Les hommes de Zinédine Zidane retrouveront la Turquie dès dimanche avec, peut-être, le retour de Kylian Mbappé. Absent face à la Squadra Azzurra en raison d’une blessure, le capitaine des Bleus est resté avec le groupe dans l’espoir de pouvoir disputer cette deuxième rencontre.

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Interrogé au micro de TF1 après la défaite face aux Italiens, Zinédine Zidane s’est montré plutôt optimiste concernant un retour de son attaquant. « S’il va jouer face à la Turquie ? J’espère, bien sûr. Il est resté pour ça. Je crois que ce n’est pas grand-chose (sa blessure, ndlr). On va voir dès demain, mais l’idée, c’est celle-là », a expliqué le sélectionneur français. Une bonne nouvelle en perspective pour les Bleus.