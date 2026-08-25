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Ligue 1

OM : Rachid Zeroual explique la banderole « Viva Roja »

Par Matthieu Margueritte
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
Marseille 4-0 Strasbourg

Vendredi dernier, l’Olympique de Marseille et Strasbourg ont donné le coup d’envoi de la saison 2026/2027 de Ligue 1. En tribunes, les fans olympiens du virage sud ont attiré l’attention avant le coup d’envoi en déployant une banderole « Viva Roja » aux couleurs espagnoles. Depuis, beaucoup de rumeurs ont fusé pour justifier ce choix. Aujourd’hui, le chef des South Winners, Rachid Zeroual, a tenu à s’expliquer au média Football Club de Marseille.

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« Ils ont gagné la Coupe du Monde. Ce n’était pas contre Deschamps. J’ai entendu un tas d’âneries. (…) Comme le Sénégal, l’Algérie… Quand une équipe qu’on n’attendait pas surprend tout le monde parce qu’elle a un jeu collectif… (…) Ils m’ont surpris et dans mon groupe, il y a des Espagnols. On est cosmopolite. Pas de mauvaises idées les frères, ne jouez pas sur ça », a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
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