CdM 2026 : quand l’IA prédit la liste de l’Equipe de France

À deux jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026, le cabinet français AVISIA a dévoilé sa propre sélection des 26 Bleus… générée par intelligence artificielle. En s’appuyant sur son AVISIA Player Index, un modèle nourri de centaines de données statistiques et comportementales, l’entreprise a tenté d’anticiper les choix du sélectionneur en croisant performances individuelles, temps de jeu, polyvalence, expérience internationale ou encore compatibilité tactique avec le jeu de transition rapide des Bleus. Résultat : un onze très offensif articulé autour de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Désiré Doué devant, avec Michael Olise en soutien. Au milieu, Warren Zaïre-Emery et Aurélien Tchouaméni sont annoncés titulaires, tandis que la défense serait composée notamment de William Saliba et Dayot Upamecano devant Mike Maignan.

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Dans la liste élargie des 26, l’IA d’AVISIA mise aussi sur les présences de Rayan Cherki, Bradley Barcola ou encore Manu Koné, tout en conservant des cadres expérimentés comme N’Golo Kanté et Adrien Rabiot. Le modèle prend également en compte les blessures, sanctions ou retraites internationales pour établir ses probabilités de sélection. Reste désormais à savoir si Didier Deschamps suivra, au moins partiellement, cette projection algorithmique. Le sélectionneur doit dévoiler sa liste officielle jeudi, avant le départ des Bleus pour le Mondial nord-américain.

Liste des 26 Bleus selon l’IA :