Nice : rien ne va plus entre Jonathan Clauss et Frank Haise !

La situation de Jonathan Clauss à l’OGC Nice est de plus en plus tendue. Et visiblement, cela n’est pas près de s’arranger. Sanctionné en début de saison par Franck Haise pour un retard à l’entraînement, Jonathan Clauss s’est visiblement mis à dos son ancien coach à Lens après la rencontre face à Lille. Remplacé à la pause pour une hyperextension du genou, l’international français souffrait visiblement d’une blessure très légère selon le staff médical. « Il n’y a pas grand-chose de méchant, donc on verra comment il est. Ça ne nécessitait même pas d’examens approfondis. Ce qui est sûr, c’est que s’il est absent plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou », avait expliqué Franck Haise à son sujet.

Pourtant, du côté du joueur, on continuait d’expliquer que cette douleur était présente et l’empêchait d’être performant. Mais en clair, du côté du club, on estime que Clauss simule une blessure pour ne pas jouer et forcer son départ. Après son transfert avorté au Bayer Leverkusen cet été, ou plutôt bloqué par Nice, Clauss voudrait ainsi se venger et ne pas activer la prolongation de contrat automatique après une vingtaine de matches joués. De quoi lui permettre de partir libre l’été prochain ou de pousser Nice à le vendre dès cet hiver.

C’est la guerre entre Clauss et Nice

Et après avoir eu des relations tendues avec son club, Jonathan Clauss commence aussi à agacer Franck Haise, qui le connaît pourtant très bien depuis leur passage commun à Lens. Selon les informations de L’Équipe, Haise estime que c’est son joueur qui est à l’origine des tensions avec le club. Le coach niçois, examens médicaux à l’appui, estime que son joueur n’est pas blessé et peut clairement tenir sa place. Du côté du joueur et de son entourage, on continue d’expliquer que le joueur a vraiment ressenti une douleur et ne se sent pas apte à jouer les prochains matches (notamment face au PSG), alors même qu’il s’est entraîné jeudi et vendredi.

D’après les indiscrétions du quotidien français, Haise, qui n’a pas appelé Clauss dans le groupe ce samedi, veut calmer les tensions et laisser un peu retomber les choses. Mais Haise s’estime trahi et doute désormais grandement de la sincérité de son joueur. Même son de cloche chez Clauss, qui estime avoir été attaqué frontalement par son coach dans la presse. Rien ne va plus donc entre les deux hommes et, pendant ce temps-là, la direction niçoise, qui garde contact avec l’agent du joueur, envisage sérieusement de s’en séparer en janvier. Une porte de sortie est cherchée activement. Mais il faudra un bon projet, forcément.