Caen : la décision forte de Fayza Lamari avec les jeunes du centre de formation
Mathieu Bodmer a tenu à défendre le projet mis en place par la famille Mbappé au SM Caen. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le nouveau directeur du football du club normand a notamment mis en avant plusieurs changements apportés au centre de formation, en soulignant une mesure forte décidée par Fayza Lamari : l’interdiction des téléphones portables pour les jeunes pensionnaires.
Pour Bodmer, cette décision va bien au-delà d’un simple règlement intérieur. « Fayza (Lamari) a interdit le téléphone portable au centre de formation, c’est une décision formidable, les jeunes discutent et vivent ensemble », a-t-il expliqué. Une initiative qui s’inscrit, selon lui, dans une volonté de renforcer la cohésion, l’accompagnement humain et les conditions de vie des jeunes talents caennais.
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