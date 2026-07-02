Sénégal : Idrissa Gana Gueye vide son sac !

Hier soir, le Sénégal est passé par tous les états. Heureux une bonne partie du match, puisqu’ils menaient 2 à 0, les Lions de la Téranga ont été ensuite KO après la victoire de la Belgique 3 à 2. Depuis, les langues se délient tout doucement. Après la rencontre, Idrissa Gana Gueye (36 ans) a vidé son sac. «Je trouve ça dommage, en fait, depuis le début de la compétition, même avant, qu’on parle beaucoup des cadres, qu’on nous diabolise. Les cadres sont juste là pour s’assurer du bon fonctionnement, comme dans toutes les équipes.»

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Puis il a été invité à s’exprimer sur les responsables de l’élimination. «C’est dur de penser à ça maintenant. On est désolés pour cette élimination. On aurait aimé aller loin pour notre peuple.» Mais le parcours des Sénégalais s’arrête donc en 1/16es de finale. Une déception pour le pays, qui espérait mieux dans cette compétition organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.