Liverpool : Jordan Henderson critique l'arbitrage lors du derby face à Everton

Ce samedi, Everton accueillait Liverpool pour un derby dans son antre de Goodison Park en ouverture de la 5e journée de Premier League. Au terme d’un match complètement fou marqué par de nombreux rebondissements et semblerait-il quelques erreurs d’arbitrage, les deux formations se sont quittées sur un match nul riche en buts (2-2). Mais si le score peut refléter le match, plusieurs faits de jeu font beaucoup parler depuis le coup de sifflet final. Nombreux ont été les observateurs à s’insurger de la non-expulsion de Jordan Pickford après une sortie plus que dangereuse devant Virgil van Dijk, sorti blessé. Pourtant amoindris, les Reds ont bien failli l’emporter au cours de ce match.

Mais c’était sans compter sur l’intervention de la VAR qui a incité Monsieur Oliver à refuser à Jordan Henderson le but de la victoire pour une position de hors-jeu très litigieuse de Sadio Mané (90e+4). Si celle-ci fait débat depuis la fin du match, le capitaine des Reds ne sait lui pas trop quoi en penser et s'est davantage appesantit sur la sortie de sur blessure de Virgil van Dijk. Au micro de BT Sport, le capitaine des Reds semblait déboussoler et s'en tenait aux réactions de ses coéquipiers. «Tout le monde me pose des questions sur le tacle de Pickford, donc je suppose que cela n'a pas dû être une bonne décision. Jordan est venu et s'est excusé après le match et m'a demandé d'en parler à Virgil.» Une décision contestable qui a de grandes chances de continuer d'alimenter les débats sur la VAR.