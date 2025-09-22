PSG : la petite phrase de Luis Enrique sur les chances de titre pour l’OM

Présent en conférence de presse après la défaite du PSG face à l’OM, Luis Enrique n’a pas souhaité accabler ses joueurs. Forcément déçu par le résultat final, le coach espagnol a malgré tout souligné l’attitude de ses troupes, le tout sans s’alarmer pour la suite de la saison. «Je ne suis pas d’accord, on a pressé de manière sensationnelle, leur gardien a dû jouer long tout le temps. Mais on peut critiquer le fait qu’on ait commis des erreurs simples. Je ne suis pas content du résultat, mais je suis satisfait de l’ambition de cette équipe. C’est normal de perdre quelques matches pendant la compétition, nous ne cherchons pas d’excuse».

La suite après cette publicité

Relancé sur la performance de l’OM, l’ancien tacticien du Barça ne s’est toutefois pas épanché sur les capacités du club marseillais à jouer le titre en Ligue 1. «On va voir, je ne suis pas devin. Notre objectif est d’être encore champion, l’avenir nous le dira».