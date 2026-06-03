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Rasmus Højlund rejoint définitivement Naples

Par Jordan Pardon
1 min.
Rasmus Højlund @Maxppp

Trois ans après son arrivée à Manchester United contre 80 millions d’euros, Rasmus Højlund quitte les Red Devils. L’attaquant danois de 23 ans a officiellement rejoint Naples où il était prêté cette saison (44 matchs, 16 buts, 8 passes décisives). Son option d’achat, estimée à 44 millions d’euros, a été levée par le club italien suite à sa qualification en Ligue des Champions.

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«Le SSC Napoli annonce que les conditions sont réunies pour l’acquisition définitive des services du joueur Rasmus Winther Højlund, en provenance du Manchester United Football Club. Le 13 septembre, notre numéro 19 a inscrit son premier but, lors de son premier match, une victoire 3-1 contre la Fiorentina au stade Franchi. Il compte désormais 44 apparitions sous le maillot des Azzurri et 16 buts à son actif», indique le communiqué de Naples.

Pub. le - MAJ le
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