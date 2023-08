Le joli pactole inattendu qu’a touché le Real Madrid

La suite après cette publicité

La Fabrica est peut-être le meilleur centre de formation du monde. C’est en tout cas le plus efficace et performant, puisque l’académie merengue est celle qui fournit le plus de joueurs aux clubs des 5 grands championnats européens. Il faut dire qu’à Madrid, les places sont chères, et que beaucoup de joueurs sont donc obligés de se chercher un avenir ailleurs. Ce fut le cas de joueurs comme Alvaro Morata ou Marcos Llorente, joueurs importants à l’Atlético, ou de Pablo Sarabia par exemple, bien connu en France. Certains, comme Fran Pérez ou Brahim Diaz, ont l’opportunité de revenir s’ils sont performants loin du Bernabéu.

En plus de pouvoir renforcer l’équipe première, c’est aussi une manière de générer des revenus plus qu’intéressants pour les dirigeants du Real Madrid. Cet été encore, l’état-major madrilène a récupéré quelques jolis chèques en vendant ses joueurs. Comme le révèle le quotidien AS, le club de la capitale espagnole a ainsi touché 16 millions d’euros cet été. Un montant qui peut sembler assez bas au vu des prix pratiqués sur le marché, mais qui est conséquent quand on sait qu’il s’agit de joueurs n’ayant pour certains jamais joué au-dessus de la troisième division.

De sacrées sommes

Cet été, Sergio Arribas a ainsi signé à Almeria, Carlos Dotor s’en est allé au Celta de Vigo et Antonio Blanco a été vendu à Alavés. Et le mercato n’est pas terminé, puisque d’autres joueurs pourraient suivre. Ces dernières années, il y a eu certaines ventes assez impressionnantes, comme celles d’Achraf Hakimi (40 M€) et Sergio Reguilon (30 M€), ou même Jesé Rodriguez il y a quelques années déjà (25 M€). Au total, sur les 15 dernières années, le Real Madrid a récupéré 395 millions d’euros en vendant des joueurs de son centre de formation.

Un énorme montant qui, par exemple, rembourse en quelque sorte plusieurs transferts galactiques réalisés par les Madrilènes au cours des années. Surtout, le Real Madrid a toujours réussi à conserver, en quelque sorte, des droits sur les joueurs comme des pourcentages à la revente ou des options de rachat et continuer de profiter de leur talent même une fois partis. Des chiffres qui expliquent donc, en partie, la bonne santé financière du Real Madrid…