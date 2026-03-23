Un journaliste pro-Real humilie Kylian Mbappé

La saison dernière, Kylian Mbappé s’était mis tout le monde dans la poche à Madrid, alors que Vinícius Júnior était plutôt décrié. Mais ces dernières semaines, la tendance a changé. Le Brésilien est encensé, tandis que le Français est fortement critiqué, et c’est encore le cas après ce derby madrilène. Le journaliste Tomas Roncero, très populaire en Espagne, a d’ailleurs tenu des propos très forts à ce sujet.

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« Vinicius est toujours là. Il a inversé la tendance et il l’a fait à base de football, de qualité, de déséquilibre et de buts importants. Il porte l’équipe sur les épaules quand la star supposée de l’équipe, qui est Mbappé, est de moins en moins attendue si ça continue comme ça. Je ne vais pas oublier que sur les 20 dernières minutes je l’ai vu marcher, quand le Real Madrid était en infériorité numérique. Il n’a jamais fait le pressing sur les offensives de l’Atlético. Quelqu’un doit lui montrer des vidéos et lui expliquer que s’il continue comme ça, même s’il met 240 buts, il n’entrera jamais dans le cœur du madridismo. Vinicius lui, il le fait, comme Federico Valverde », a expliqué le consultant-éditorialiste sur la Cadena SER.