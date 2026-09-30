Ça vire à la catastrophe pour l’OM !

Du temps où il était l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio n’a jamais caché son profond désamour pour le mercato d’hiver. C’était encore le cas lorsqu’il officiait à Rennes, puis à Lille. «C’est n’importe quoi. Si on se trompe au mois de juin, on assume, on ne doit pas avoir un mercato qui permet de recruter quinze joueurs pour en faire partir huit», avait-il pesté. Pourtant, le technicien de 60 ans ne cracherait pas sur quelques renforts au mois de janvier 2027. Il faut dire qu’il a vécu une intersaison particulièrement mouvementée à Marseille, qu’il a rejoint libre cet été. Un été durant lequel il a vu Mason Greenwood, Geronimo Rulli, Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang, Bilal Nadir ou encore Quinten Timber quitter le navire.

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En retour, le Français n’a rien eu. Pas un joueur. Au régime sec, les pensionnaires du Vélodrome n’ont accueilli aucune recrue durant le mercato en raison de la situation financière du club particulièrement délicate. C’est donc avec un effectif moins bon sur le papier qu’il a débuté son aventure phocéenne. Après 5 journées de championnat, son OM est 17e et avant-dernier (1 victoire, 4 défaites). A cela, il faut ajouter aussi une lourde défaite lors de la 1ère journée de la phase de championnat de la Ligue Europa (4-1) en Turquie face au Besiktas. On se disait que la trêve internationale de septembre-octobre permettrait à Genesio et ses équipes de souffler et de trouver des solutions pour repartir du bon pied par la suite. Mais cette coupure a ajouté d’autres problèmes.

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Plusieurs Olympiens touchés

Comme d’autres écuries, l’OM a été frappé par le fameux virus FIFA. Plusieurs éléments ont été touchés avec leurs pays. Le premier a été Derek Cornelius. Sélectionné avec le Canada, il s’est blessé au niveau de la hanche après un contact avec Jonathan David lors d’un entraînement. Alors que la presse canadienne et son sélectionneur Jesse Marsh redoutaient le pire, la mauvaise nouvelle a été confirmée par les Olympiens par le biais d’un communiqué de presse. «Actuellement avec la sélection canadienne à l’occasion de cette trêve internationale, Derek a été victime d’une sérieuse blessure à la hanche lors d’un entraînement. Les staffs médicaux de la sélection canadienne et de l’Olympique de Marseille sont en contact étroit et échangent très régulièrement afin de suivre avec la plus grande attention l’évolution de son état de santé.»

Le club français a ajouté au sujet du défenseur, auteur de 4 apparitions cette saison : «la nature de sa blessure laisse d’ores et déjà envisager une période d’indisponibilité importante. Le club communiquera davantage sur sa situation dès que les éléments médicaux permettront d’en préciser les contours. L’ensemble de l’Olympique de Marseille tient à témoigner tout son soutien à Derek et lui souhaite un prompt et complet rétablissement. Le club restera pleinement à ses côtés et l’accompagnera à chaque étape de sa convalescence.» L’Equipe a révélé qu’il devrait être sur le flanc au moins pour 3 mois, même s’il évitera a priori la case opération. Comme lui, Amine Gouiri a quitté l’Algérie après sa blessure face à la Zambie.

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Des retours de l’infirmerie espérés

L’attaquant souffre d’une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche. Il a regagné assez vite Marseille, où on espère vite remettre sur pied le buteur (4 buts, 1 assist, 6 matches). Selon La Provence, il devrait être absent une semaine. Ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui n’a toutefois pas encore communiqué à son sujet et qui fait tout pour qu’il soit apte face à Troyes le 11 octobre. Sélectionné également par Brahim Hemdani, Himad Abdelli est également sorti blessé. C’était mardi à l’occasion du match face au Burundi. Après un gros tacle adverse, l’Algérien (1 assist, 6 matches cette saison) a été touché à la cheville gauche, lui qui a crié sur le coup et qui a quitté la pelouse en grimaçant. DZ Foot précise qu’il a été aperçu avec des béquilles, ce qui ne présage rien de bon. Encore une mauvaise nouvelle pour Bruno Genesio, qui a aussi appris que Tadjidine Mmadi (3 matches) s’est blessé vendredi dernier avec l’Équipe de France U20.

Le Phocéen explique qu’il a été laissé au repos par le staff tricolore mardi. Malgré cette hécatombe, le coach marseillais a toutefois reçu quelques bonnes nouvelles. La première, c’est que Nayef Aguerd a été laissé au repos pour le match du Maroc face au Lesotho. Autre point positif, certains joueurs touchés avant la trêve vont bien mieux. C’est le cas d’Igor Paixão, qui avait été touché face au PSG (péroné). Finalement, le Brésilien va bien. Idem pour Amine Harit, également blessé contre Paris (gêne musculaire). A priori le Marocain devrait être disponible assez vite. Selon RMC Sport, l’OM espère aussi récupérer Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia durant le mois d’octobre, au mieux après la trêve internationale. En attendant, Bruno Genesio doit prier pour être épargné par les blessures durant les prochains jours.