Coupe du Monde 2026 : Balogun sort du silence sur son carton rouge

Folarin Balogun est revenu sur la polémique autour de son carton rouge annulé, avant la Belgique. Une situation qui, selon l’attaquant américain, a eu un impact négatif sur la sélection des États-Unis. L’attaquant a expliqué que cet épisode inhabituel avait perturbé ses coéquipiers, notamment en raison du caractère inédit de la décision.

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« Je voyais mes coéquipiers devenir plus nerveux car c’était une décision inédite. J’essayais de me concentrer mais c’était compliqué », a déclaré Folarin Balogun, qui estime que cette situation a rendu le contexte plus difficile à gérer pour l’équipe américaine.