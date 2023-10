OM-OL : un ultra marseillais condamné !

Les autorités s’activent. Alors que la rencontre tant attendue entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais a été reportée, à cause de bus caillassés et d’hommes blessés par des projectiles notamment, les forces de l’ordre enquêtent pour trouver les auteurs de ces faits gravissimes. Et justement, selon les informations de BFM Marseille Provence, une première condamnation est tombée ce mardi matin.

En effet, un ultra marseillais âgé de 38 ans avait été interpellé avec 28 fumigènes sur lui aux abords du Stade Vélodrome. Si ce dernier n’est pas impliqué à propos du caillassage du car, l’homme est un membre du groupe ultra des Fanatics. Il est également passé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et a reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Le Marseillais écope d’une amende, mais aussi et surtout d’une interdiction de stade pour 18 mois.