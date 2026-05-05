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Edin Terzić futur coach de l’Athletic

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Edin Terzic @Maxppp

Libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund, Edin Terzić était fortement annoncé comme le favori pour succéder à Ernesto Valverde sur le banc de l’Athletic. Ce midi, le club basé à Bilbao vient de confirmer officiellement que le technicien germano-croate de 43 ans sera son entraîneur la saison prochaine.

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Athletic Club
ℹ️ Edin Terzić será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas.
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«Edin Terzić sera l’entraîneur de l’Athletic Club pour les deux prochaines saisons. Le technicien allemand sera présenté officiellement à l’issue de la Liga. L’Athletic Club et Edin Terzić ont conclu un accord afin que le technicien allemand devienne l’entraîneur de l’équipe première rojiblanca pour les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2028», indique le club basque.

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