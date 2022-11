Coupe du Monde 2022, Maroc : Hakim Ziyech, le moment des responsabilités

Au Maroc, on ne parle souvent que de lui. Hakim Ziyech a fait son grand retour en sélection marocaine il y a quelques mois maintenant. Avant ça, en conflit avec Vahid Halilhodzic, il avait même décidé de prendre sa retraite internationale. Mais la fédération marocaine a donc tranché et a préféré se séparer de son coach pour faire revenir le joueur de Chelsea. Alors forcément, pour ce Mondial, on attendait de voir à quel point son retour pouvait apporter à son équipe. Car en confiance, sa créativité et son pied gauche sont un vrai plus pour une attaque marocaine souvent en manque d'idées.

Et Walid Regragui l'avait bien compris. «J'ai vu un super pied gauche à l'entraînement. Ce serait illégal de ne pas emmener un joueur comme lui à la Coupe du Monde. C'est comme Hakimi ou Mazraoui. À sa première conservation de balle, tu le vois tout de suite, déclarait-il avant de continuer les compliments quelques semaines plus tard. Pour moi et l’équipe, Hakim Ziyech est important. On a confiance en lui. Il a marqué un but sublime lors du dernier match. Quand il est confiant, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Je suis content qu’il soit là. Son pays l’aime, il donnera 200%.»

Après une attente interminable, Hakim Ziyech était donc de retour et tous les regards étaient portés sur lui lors de la première rencontre du Maroc en Coupe du Monde face à la Croatie (0-0). En manque de temps jeu à Chelsea, le milieu offensif allait-il briller et confirmer les grands espoirs placés en lui ? Après ce premier match, les interrogations demeurent. Avec le ballon, l'ancien de l'Ajax a été très décevant. Même si l'un de ses centres aurait pu trouver preneur, il a globalement été peu inspiré. Les statistiques l'illustrent. 61% de passes réussies, seulement 36% de duels gagnés et surtout 18 ballons perdus. Beaucoup trop pour un joueur de ce calibre-là. Mais dans le même temps, dans un match disputé, il n'a pas économisé ses efforts, et a énormément couru pour l'équipe. Sa grimace au coup de sifflet final, tombant de fatigue, illustre sa grosse débauche d'énergie.

Il aura des espaces face à la Belgique

Face à la Croatie, son manque cruel de temps de jeu a sans doute pesé dans ses jambes, car depuis l'arrivée de Graham Potter, il n'a quasiment pas foulé la pelouse. Pas facile donc de retrouver des sensations directement en Coupe du Monde et dans un match avec une grosse intensité. «On est venu dans cette Coupe du Monde avec des joueurs qui ont un faible temps de jeu. Hakim Ziyech n'a pas joué beaucoup à Chelsea. (...) Ça nous a manqué ce rythme face à la Croatie, mais je suis aussi optimiste, car ça veut aussi dire qu'il va monter en puissance au fur et à mesure des matches», a expliqué Walid Regragui. Après avoir beaucoup donné sans ballon, Hakim Ziyech est désormais attendu dans sa capacité à se montrer dangereux offensivement. Son statut de star au Maroc fait qu'il doit désormais prendre ses responsabilités et porter réellement l'attaque.

Justement, face à la Belgique (dimanche, 14 heures), il aura l'occasion de prendre réellement ses responsabilités dans un jeu qu'il lui conviendra peut-être mieux. En conférence de presse d'avant, match, son sélectionneur a déclaré vouloir essayer de confisquer le ballon à une équipe belge qui n'aime évidemment pas courir. Dans ce registre-là, il pourrait être très précieux. Surtout, le match entre la Belgique et le Canada (1-0) a montré les failles défensives et les espaces dans la formation de Roberto Martinez. Des espaces qui plairont forcément à Hakim Ziyech, qui aura donc plus de liberté pour s'exprimer et montrer son football. Dans un match ultra-important, peut-être le plus important de sa carrière, le natif de Dronten a l'occasion de rendre cet amour au peuple marocain. Car une belle performance marocaine dans cette rencontre entretiendrait encore plus l'espoir d'un exploit et d'une qualification pour les 8es de finale. Hakim Ziyech peut se racheter définitivement. À lui de répondre présent et de prendre ses responsabilités...

