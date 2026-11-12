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UEFA Nations League

Ligue des Nations : malgré Güler, la Turquie chute contre la Belgique et descend en Ligue B

Par Jordan Pardon
1 min.
Merih Demiral, le défenseur de la Turquie @Maxppp
Turquie 1-2 Belgique

Le changement de sélectionneur n’aura pas eu l’effet escompté. Après quatre défaites lors des quatre premières journées de Ligue des Nations, la Turquie avait décidé de se séparer de Vincenzo Montella fin octobre pour nommer Sergen Yalçın. Pour son premier match à la tête de la sélection, l’ancien entraîneur de Besiktas a lui aussi concédé une défaite face à la Belgique (1-2).

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Les Turcs avaient pourtant ouvert le score, guidés par une inspiration géniale d’Arda Güler. Le milieu offensif du Real Madrid inscrivait un coup-franc phénoménal à plus de 30 mètres, laissant Lammens impuissant (20e). Kevin De Bruyne égalisait dans la foulée après un débordement de Jeremy Doku (27e, 1-1), puis De Ketelaere donnait la victoire aux Diables Rouges quelques instants plus tard (30e, 1-2). Avec 0 point après 5 journées, la Turquie est désormais condamnée à la relégation en Ligue B. Les Belges, qui comptent 9 points, prennent provisoirement la deuxième place devant l’Italie et peuvent rêver d’une place dans le Final 8.

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