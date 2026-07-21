Arsenal va passer la seconde pour Bruno Guimarães

Alors que Declan Rice sort d’une saison harassante et que des joueurs comme Martin Zubimendi, Mikel Merino ou encore Myles Lewis-Skelly n’ont pas été réguliers tout au long de la saison dernière, Arsenal se verrait bien recruter un nouveau milieu de terrain. Intéressé par le Brésilien Bruno Guimarães, mais aussi par Mateus Fernandes qui a quitté West Ham pour Tottenham et Alex Scott que Bournemouth souhaite conserver, le club londonien ne devrait plus temporiser très longtemps. Selon The Telegraph, Arsenal serait prêt à accélérer dans ce dossier.

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Le milieu de terrain de 28 ans est dans les petits papiers des Gunners depuis un moment et face aux besoins dans ce secteur de jeu, Arsenal va tenter sa chance. Néanmoins, cela ne se fera pas à n’importe quel prix pour Newcastle. Arsenal qui était prêt à débourser 70 millions d’euros devra proposer plus. Newcastle attendrait une offre avoisinant les 108 millions d’euros déboursés par Tottenham pour Sandro Tonali.