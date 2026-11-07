FC Barcelone : Hansi Flick veut briser la malédiction Atlético de Madrid

À la veille du choc entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, dimanche (21 heures), le nom de Julián Álvarez est rapidement revenu sur la table. L’attaquant argentin avait été au cœur de nombreuses spéculations pour un départ vers la Catalogne. Après avoir exprimé publiquement ses envies d’ailleurs pendant la Coupe du Monde 2026, le champion du monde 2022 avait entretenu un bras de fer avec sa direction, avant de finalement rester chez les Colchoneros. Une situation qui avait provoqué la colère d’une partie des supporters madrilènes, notamment à son retour au Metropolitano.

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Malgré les tensions et un début de saison compliqué, l’ancien joueur de Manchester City semble progressivement avoir retrouvé la confiance de son public après plusieurs prestations décisives et des excuses publiques. Et forcément, la question d’un éventuel intérêt du Barça pour l’avant-centre a été posée à Hansi Flick. Mais l’entraîneur allemand n’a pas souhaité alimenter les rumeurs autour de l’international argentin. « Pour moi, Julián Álvarez est un joueur fantastique, mais il joue pour l’Atlético et je dois me concentrer sur mon équipe », a simplement répondu le technicien.

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Hansi Flick veut mettre fin à la série de l’Atlético de Madrid

Une réponse particulièrement prudente, alors que le nom de l’attaquant continue de circuler parmi les pistes potentielles du club catalan. «Je n’aime pas parler des joueurs qui évoluent dans d’autres clubs. Je me concentre sur mes propres joueurs et je suis très satisfait de la situation actuelle de mon équipe. Nous avons de nombreuses options en attaque. Je ne pense à rien d’autre». Régulièrement en difficulté face aux Colchoneros ces dernières saisons, avec une élimination en Coupe du Roi et en Ligue des Champions, le FC Barcelone entend mettre fin à cette mauvaise dynamique. Interrogé sur le statut de bête noire de l’Atlético, Flick a préféré minimiser l’importance des précédentes confrontations.

«C’est du passé. Pour moi, ce n’est plus important. Ce qui compte, c’est le match de demain. Nous savons que nous affrontons une équipe redoutable et que nous devons gagner pour aborder la trêve internationale en tête du classement. C’est pourquoi il est crucial de montrer notre force et notre qualité demain. (…) Chaque match est crucial. En Liga, trois ou quatre excellentes équipes se tiennent au coude-à-coude au classement, et bien sûr, il est primordial de gagner contre l’Atlético. Nous allons tout donner, mais la saison est encore longue», a-t-il rappelé. Avec l’ambition de conserver la première place avant la trêve internationale, le Barça n’a donc pas le droit à l’erreur.