Avec six points pris après cinq journées de Ligue Europa et une 22e place au classement général, le Stade Rennais est dos au mur. Battus par Nimègue ce jeudi soir (3-1), les Bretons devront faire le travail face au Dinamo Zagreb, Omonia et au Sparta Prague pour espérer terminer dans les 24 premiers de la phase régulière. Après la défaite de son équipe, Franck Haise affichait logiquement la mine des mauvais jours au micro de Canal.

La suite après cette publicité

« Il a fallu attendre l’ouverture du score des adversaires (à la 29e) pour nous lâcher. À la 85e, non seulement on était dans la partie, mais je pense qu’on aurait dû marquer le deuxième but après notre égalisation (…). On a eu énormément de situations de but, le haut niveau, c’est l’efficacité, quand on n’est pas bons comme sur les 20 premières minutes, il faut faire le dos rond, et ensuite, il faut être efficace. Et quand on ne peut pas gagner, il faut éviter de le perdre, a-t-il indiqué. Du positif à retenir ? Quand on perd 3-1 un match qu’on ne doit jamais perdre, et qu’on doit même gagner, parce qu’ils ont moins d’occasions que nous, on peut toujours positiver, mais ça reste insuffisant. »