Droits TV : l'appel au calme de Jean-Michel Aulas

La crise des droits TV n'est pas tout à fait terminée. Si l'épisode Mediapro est officiellement bouclé, les retombées économiques de cette histoire se font encore sentir pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Depuis, Amazon a remporté le nouvel appel d'offre lancé par la LFP et a acquis 80% des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, là où Canal + et beIN SPORTS se partagent le reste. Le tout pour un montant estimé à environ 663 M€. Mais voilà, mécontent de cet épilogue, la chaîne cryptée avait annoncé, dans la foulée le 11 juin dernier, se retirer totalement de l'accord final. Pourtant, près d'un mois après le communiqué cinglant envoyé par Canal +, rien n'a bougé et la LFP demeure dans le flou. Interrogé par L'Equipe ce lundi, Jean-Michel Aulas, le président influent de l'OL, est sorti du silence à ce sujet.

La suite après cette publicité

« Pour le moment, il n'y a pas eu de désistement officiel. beIN a signé un contrat (c'est beIN Sports qui est sous contrat avec la LFP et qui sous-licencie à Canal+ les deux matches pour 332 M€ annuels). On n'a aucun désistement ni côté Canal ni côté beIN. Les solutions existent. Je pense qu'il n'y aura pas de fracture frontale. Ça ne servirait personne. Il faut toujours craindre les procédures. Mais jusqu'à présent, elles ont toujours été bien contrôlées, que ce soit au tribunal de commerce de Paris ou devant l'Autorité de la concurrence. Franchement, les dirigeants de Canal sont des gens qui méritent tout le respect. [...] Il y a un immense respect et j'espère que l'on va trouver les moyens de poursuivre l'aventure avec les deux (Amazon et Canal+). »