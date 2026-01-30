OM : les mots forts de Roberto De Zerbi sur Geronimo Rulli

En difficulté ces dernières semaines, Geronimo Rulli pourrait-il perdre sa place de numéro 1 dans les buts de l’OM ? Présent en visioconférence, ce vendredi soir, son entraîneur Roberto De Zerbi a mis les choses au clair.

«Demain il jouera. Il a toujours été très positif. On est arrivé ensemble, ça lui arrive aussi de faire des erreurs, ça ne change en rien de ma confiance. Je n’aime pas alterner les gardiens. J’ai deux gardiens de haut niveau». Voilà qui est dit et qui devrait rassurer le gardien argentin.