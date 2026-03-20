MU : Michael Carrick est pessimiste pour de Ligt

Manchester United semble réaliser une deuxième partie de saison complètement folle. Dans une belle posture en championnat (troisième juste derrière Arsenal et Manchester City), les Red Devils ont d’ailleurs réalisé des dernières performances remarquables. En battant les Gunners, les Skybues et les Spurs pendant l’hiver, les hommes de Michael Carrick ont démontré qu’ils étaient capables de se faire une place sur la scène européenne. Cependant, au cœur de l’effectif, un problème de taille semble toujours affecté. Et celui-ci se trouve dans la charnière centrale mancunienne. Matthijs de Ligt (26 ans), toujours blessé au dos depuis l’ère Amorim fin 2025, reste loin des pelouses. Ce week-end, face à Bournemouth en Premier League, il sera d’ailleurs bel et bien absent dans le onze de Carrick.

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Par ailleurs, le technicien de 44 ans a été très pessimiste au moment d’aborder le cas du joueur néerlandais devant la presse hier. « Avec les blessures au dos, parfois, vous pensez que tout va bien et tout d’un coup, c’est tout l’inverse. Nous sommes juste patients et nous y travaillons. Nous lui donnerons du temps et essaierons de le récupérer le plus rapidement possible, mais c’est vraiment difficile à dire. On s’attendait à ce que De Ligt fasse partie de l’équipe néerlandaise lors de la Coupe du Monde de cet été ». Avant de rassurer les supporters face aux journalistes présents, montrant une légère amélioration. « Je n’essaie pas de cacher quoi que ce soit. Il s’améliore. Ce n’est tout simplement pas aussi rapide que nous l’espérons tous », a-t-il notifié.