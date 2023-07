Al-Ahli a aussi bouclé l’arrivée d’Allan Saint-Maximin

Jusqu’où s’arrêtera l’Arabie saoudite ? De nombreux clubs ont décidé de piocher considérablement en Europe pour renforcer leur équipe. Si l’on évoque bien sur le club d’Al Nassr et ses stars Cristiano Ronaldo, Brozovic et Seko Fofana, on peut aussi penser à Al Hilal avec Kalidou Koulibaly et Sergej Milinković-Savić ou encore à Al-Ittihad avec Karim Benzema, N’Golo Kanté et Jota. Mais le club d’Al-Ahli a aussi décidé de frapper fort.

Club emblématique du pays, Al-Ahli évoluait pourtant la saison dernière en deuxième division. De retour dans l’élite cette année, Al-Ahli a décidé de mettre les moyens en s’offrant Edouard Mendy, Roberto Firmino et ce vendredi Riyad Mahrez. L’international algérien arrive renforcer une équipe qui tient donc désormais sa star en attaque. Et c’est loin d’être fini. Depuis plusieurs jours, des négociations existaient avec Newcastle concernant le Français Allan Saint-Maximin. Et cela va bien aboutir.

Un transfert pour 30M

En effet, selon les informations de The Athletic, les papiers ont été réglés entre les différentes parties. Saint-Maximin a passé avec succès sa visite médicale la semaine dernière et va donc signer un contrat de 3 saisons avec Al-Ahli. Les Magpies avaient besoin de vendre pour ne pas être menacé par le fair-play financier et l’ancien niçois était considéré comme la plus grosse valeur marchande sur le départ.

Ce transfert devrait rapporter environ 30 millions d’euros à Newcastle. Du haut de ses 26 ans, l’ailier, qui avait longtemps espéré convaincre Didier Deschamps de l’appeler en équipe de France, va donc quitter l’Europe direction l’Arabie saoudite. D’autres stars devraient encore suivre cet été. En attendant, ce transfert devrait bien faire réagir les autres clubs de Premier League puisque Newcastle appartient au PIF (fonds d’investissement saoudien), tout comme… Al-Ahli.