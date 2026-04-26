Bordeaux : banderoles et tracts contre Lopez, échauffourées violentes dans les tribunes

La tension autour des Girondins de Bordeaux ne retombe pas. Lors de la réception de Montlouis au Stade Atlantique samedi, les ultras des North Gate Bordeaux ont une nouvelle fois exprimé leur opposition à la direction du club. Malgré leur non-reconnaissance officielle, le groupe a animé le Virage Nord avant de déployer en seconde période une banderole visant directement le propriétaire Gérard Lopez, accompagnée d’un tract distribué en tribune. Le message, sans équivoque «le contre-pouvoir dérange, le désastre continue », illustre une fracture persistante entre une partie des supporters et la gouvernance actuelle. La situation a brièvement dégénéré lorsque des agents de sécurité ont tenté d’empêcher l’affichage de la banderole, provoquant un échange tendu avec certains membres du groupe. Selon des informations relayées notamment par Sud Ouest, des coups auraient été portés durant l’incident. Le club et la société de sécurité envisageraient désormais de déposer plainte.

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La contestation ne s’est pas limitée à la banderole déployée en seconde période. En amont de la rencontre, les North Gate Bordeaux avaient également distribué un tract dans le Virage Nord du Stade Atlantique, détaillant leur position vis-à-vis de la gestion de Gérard Lopez. Le document, partagé par le média Web-Girondins, revient notamment sur la chute sportive des Girondins de Bordeaux, passé de la Ligue 1 à la quatrième division en seulement quatre saisons, un déclin que les supporters imputent directement à la direction actuelle. Le ton du tract est particulièrement ferme, dénonçant une vision jugée purement financière du club : « le club n’est pas un jouet, le club n’est pas une ligne comptable » peut-on y lire. Le message se conclut par un appel explicite au départ du propriétaire, avec un « Lopez dégage » sans détour. Cet épisode s’inscrit dans un climat de contestation durable, alors que les critiques sur la gestion sportive et financière du club continuent d’alimenter la colère d’une frange active du public bordelais.