Barça : coup dur dans le dossier Bad Bunny

Depuis le début de sa collaboration avec Spotify, le club barcelonais a souvent affiché des logos d’artistes en tant que sponsor maillot. De quoi créer une certaine hype et booster les ventes de merchandising. Lors du dernier Clasico, le Barça avait par exemple le logo de la chanteuse Olivia Rodrigo floqué sur le torse, et par le passé, ce fut le cas avec des pointures comme Drake, Rosalía, Coldplay, Karol G ou les Rolling Stones, entre autres.

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Et le club comme les fans aimeraient beaucoup avoir un maillot avec Bad Bunny - artiste vedette de la scène hispanophone en ce moment - dessus. Mais comme l’indique Mundo Deportivo, cela s’annonce difficile car le Portoricain est sponsorisé par Adidas, rival de Nike, équipementier du Barça. Il serait très difficile de voir le géant allemand accepter de voir Bad Bunny sur un maillot Nike. Pour le plus grand malheur des Blaugranas…