FC Barcelone : Brian Fariñas, l’ami de Lamine Yamal envers qui Hansi Flick a une grosse dette

C’était quelque chose que redoutaient beaucoup de supporters et de journalistes… Et ça a terminé par se produire. Hansi Flick fait ainsi face à une cascade d’absences dans son secteur défensif, avec Eric Garcia, Jules Koundé, Xavi Espart et Andreas Christensen qui sont sur la touche, et un Gerard Martin qui joue sans être à 100% depuis un petit moment. Face à Alavés (6-1) samedi, l’entraîneur allemand du club catalan a notamment dû faire jouer Frenkie de Jong en défense centrale, et le milieu de terrain néerlandais a rendu une copie plus que correcte.

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Mais ce n’est pas vraiment sur l’ancien de l’Ajax que tous les regards étaient rivés hier soir. Brian Fariñas débutait effectivement avec l’équipe première, à un poste qui n’est pas le sien, puisque Flick a fait le choix fort de l’aligner en tant que latéral droit, lui qui est un milieu de terrain de formation. Du haut de ses 20 ans, celui qui est arrivé au Barça à ses 12 ans a été très intéressant. Il faut dire que plus tôt dans sa formation, il avait déjà joué sur les couloirs… Mais en tant qu’ailier. Parmi les principaux artisans du sacre de Youth League de 2025, il était proche de quitter le club cet été, mais Flick et Deco avaient mis leur veto. Ils lui ont même donné le numéro 4, un numéro mythique à Barcelone, porté par des joueurs comme Pep Guardiola, Ronald Koeman ou Rafa Marquez.

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Quel avenir sur la durée ?

Si Xavi Espart - la sensation du début de saison en Catalogne - est souvent comparé à Philipp Lahm, Fariñas lui ressemble plus à un joueur comme Ivan Rakitic, comme le soulignait récemment le média AS. Un milieu de terrain très polyvalent, capable de jouer dans tous les rôles de l’entrejeu, et capable de se projeter vers l’avant très facilement. Pas forcément un profil si habituel que ça du côté de La Masia. C’est aussi un des plus proches amis de Lamine Yamal, qu’il a côtoyé pendant de longues années à La Masia et désormais en équipe première. On a d’ailleurs vu que les deux jeunes s’entendaient particulièrement bien sur le terrain.

On l’a ainsi vu se projeter vers l’avant assez régulièrement, et il a bien tenu son rang défensivement. « Je suis très content de sa prestation, il a joué à un très bon niveau », a indiqué Flick après le match. « Il méritait de jouer », a ajouté l’Allemand, qui se sent sûrement un peu en dette avec le joueur, à qui il a "empêché" d’obtenir du temps de jeu ailleurs. L’Allemand a aussi mis en avant le comportement exemplaire à l’entraînement. De là à l’imaginer s’imposer dans le onze titulaire ? Compliqué, surtout à son poste, puisque la concurrence au milieu est forte, et même un joueur comme Gavi ne joue que très peu. En défense, aussi, ça s’annonce compliqué. Mais s’il y a un entraîneur qui a prouvé ne pas se fier aux statuts et récompenser les joueurs performants, aussi jeunes soient-ils, c’est bien Hansi Flick. Fermin Lopez ou Xavi Espart, parmi d’autres, peuvent le confirmer…