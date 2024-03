PSG : Vitinha dévoile ses ambitions pour la Ligue des Champions

Auteur d’une très grande performance lors de la victoire parisienne (2-1) sur la pelouse de la Real Sociedad, Vitinha, crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, s’est arrêté en zone mixte après la rencontre. L’occasion pour le milieu de terrain portugais d’afficher ses ambitions pour la suite de la compétition.

La suite après cette publicité

«Bien sûr que tout est possible, on l’a dit depuis le début de la saison. C’est déjà difficile d’être arrivé jusqu’à ici mais on veut plus, maintenant ce sont les quarts de finale et nous sommes prêts», a notamment lâché l’ancien joueur de Porto. Pour le PSG, il faudra désormais attendre le tirage au sort des quarts de finale, prévu le 15 mars prochain, pour être fixé…