La barre du milliard de dollars de revenus franchie par Lionel Messi

Encore une fois, difficile trancher entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sauf que cette fois, il n'y a pas que le sport qui compte car les deux rivaux se livrent aussi une petite bataille financière. Et le classement Forbes est un bon indicatif quand on parle de richesses. Quelques mois après son rival portugais, la Pulga a elle aussi atteint la barre symbolique du milliard de dollars de recette sur l'ensemble de sa carrière. Ce classement prend en compte les contrats avec les clubs mais aussi ceux de sponsoring et de merchandising.

Avec ses 126 millions gagnés cette année, dont 25% viennent du sponsoring, la star argentine devient le 5e sportif de l'histoire à franchir ce seuil du milliard, après Floyd Mayweather, Michael Jordan, Tiger Woods et CR7. Dans le top 10, on retrouve également Neymar sur le podium pendant que son coéquipier du PSG Kylian Mbappé tient la 4e place. Autres français, Paul Pogba et Antoine Griezmann occupent respectivement les 6e et 7e places.

Le Top 10

1- Lionel Messi, 106,1 millions d’euros

2- Cristiano Ronaldo, 98,5 millions d’euros

3- Neymar, 80,8 millions d’euros

4- Kylian Mbappé, 35,4 millions d’euros

5- Mohamed Salah, 31,1 millions d’euros

6- Paul Pogba, 28,6 millions d’euros

7- Antoine Griezmann, 27,8 millions d’euros

8- Gareth Bale, 24,4 millions d’euros

9- Robert Lewandowski, 23,6 millions d’euros

10- David De Gea, 22,7 millions d’euros