Monaco : le Bayern Munich souhaite prolonger Alexander Nübel

Prêté pendant 2 ans à l'AS Monaco, Alexander Nübel vient de boucler la première saison avec 14 clean-sheets toutes compétitions confondues. Des bonnes performances qui ont permis à Monaco de finir 3e de Ligue 1, et qui ne sont pas passées inaperçues dans son club, le Bayern Munich. Hasan Salihamidžić, directeur sportif du club révélait à Sport Bild : «le FC Bayern prévoit d'engager Alexander Nübel à long terme, car nous croyons en ses qualités et voulons nous positionner en perspective au poste de gardien de but. Alex a réalisé une très bonne saison à Monaco. C'est aussi grâce à lui que Monaco a encore la possibilité d'atteindre la Ligue des champions via le tour de qualification.»

Alors que le jeune allemand ne souhaite pas retourner en Bavière pour être la doublure de Neuer, les Allemands seraient tentés de le prolonger afin d'en faire non pas la doublure mais le successeur de Neuer : «nous pouvons très bien nous imaginer prolonger son contrat. Nous allons coordonner toutes les étapes avec Alex et son conseiller dans un échange étroit et nous chercherons et trouverons toujours la meilleure solution pour le FC Bayern et Alex. Nous sommes très heureux que Manuel Neuer ait prolongé jusqu'en 2024 et nous sommes très satisfaits du développement d'Alexandre. J'espère et je crois qu'il pourra confirmer ses performances.»