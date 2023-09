OM : cinq intendants écartés

Selon les dernières informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille semble bien décidé à réorganiser certains secteurs du club. Dans cette optique et après l’arrivée de Gennaro Gattuso, cinq intendants du club phocéen ont été mis en retrait de leurs fonctions au sein du groupe professionnel. Parmi eux, on retrouve notamment Rani Berbachi, visage familier du banc de touche de l’OM et de la Commanderie, en charge de la sécurité du groupe pro par le passé, devenu team manager et intendant.

Ces mesures prises par la direction olympienne s’inscrivent, par ailleurs, dans la continuité de la procédure de licenciement ouverte récemment à l’encontre du médecin Jean-Baptiste Grisoli. Une chose est sûre, les hautes sphères marseillaises ont bien l’intention de changer les choses. Des bouleversements provoquant inévitablement un climat pesant en interne. Concernant les différents intendants, RMC Sport précise également que d’autres postes en lien avec leurs compétences et leur expérience pourraient leur être proposés.