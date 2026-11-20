Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le défenseur équatorien Pacho a tenu à rendre hommage au conseiller sportif parisien, dont il apprécie particulièrement la franchise et l’accompagnement au quotidien. « Son rôle a été déterminant, y compris au moment de ma prolongation. Travailler avec des gens qui ont des idées claires, qui sont honnêtes et qui te soutiennent au quotidien, ça te pousse à te surpasser pour leur rendre leur confiance sur le terrain. Il a été un acteur clé de mon parcours ici », a confié le défenseur parisien.

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Mais Pacho n’a pas seulement salué le travail de Luis Campos. L’ancien défenseur de Francfort a également souligné la proximité de Nasser Al-Khelaïfi avec le groupe parisien, notamment dans les moments qui entourent les rencontres. « C’est pareil pour le président Nasser Al-Khelaïfi : le voir descendre au vestiaire avant ou après chaque match pour nous soutenir montre l’importance qu’il accorde à l’humain. Pour un joueur, c’est très précieux », a-t-il ajouté.