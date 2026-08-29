Les dessous de la folle opération Bradley Barcola

Dans quelques heures, Bradley Barcola ne sera plus un joueur du PSG. Un accord a été trouvé entre toutes les parties pour le transfert de l’international français (28 sélections, 6 buts) du côté de Liverpool. Il est attendu dans les prochaines 24 heures dans sa nouvelle ville d’accueil où il passera sa visite médicale, avant de parapher un contrat jusqu’en 2031. Il s’apprête à devenir la plus grosse vente d’un joueur de Ligue 1 vers un club étranger.

La suite après cette publicité

Un accord de principe avait été trouvé il y a quelques jours autour d’une indemnité de 140 M€ (120 + 20) mais elle sera finalement de 125 M€, plus 20 M€ de bonus. D’après les informations du Parisien, c’est Nasser Al-Khelaïfi en personne qui est parvenu à négocier ces 5 M€ supplémentaires. Ils serviront à indemniser l’OL, le club formateur de Bradley Barcola qui doit donc toucher 5% du montant du transfert. Une bonne affaire pour les Gones.

La suite après cette publicité

Le PSG voulait dépasser le transfert de Diomandé au Real

Dans ce contexte, ce chèque est plutôt bienvenu, à défaut d’avoir négocié un pourcentage sur une éventuelle revente lors de son transfert au PSG en 2023. Autre élément dans cette mutation qui s’annonce comme la plus importante de ce mercato d’été, le PSG mettait un point d’honneur à dépasser le montant du transfert de Yan Diomandé au Real Madrid, selon la presse anglaise. C’est certes symbolique, mais le club de la capitale veut détenir ce record estival.

L’ailier ivoirien a coûté 140 M€, lui dont l’avenir a été étroitement lié à Paris, avant que le double champion d’Europe se retire du dossier considérant que son prix était excessif. Outre Diomandé, le transfert de Barcola (145 M€) va dépasser ceux de Morgan Rogers à Chelsea (138 M€) et Elliott Anderson à Manchester City (137 M€). Cette opération pourrait tout de même être battue par la venue d’Enzo Fernandez chez les Skyblues puisqu’on parle d’une somme entre 140 et 150 M€…