Équipe de France : la liste de Zinédine Zidane promet encore de la nouveauté

À 18h, Zinédine Zidane dévoilera la liste des joueurs retenus pour disputer les deux derniers matchs de Ligue des Nations contre l’Italie (12 novembre) et la Turquie (15 novembre). Une liste dans laquelle ne figureront pas plusieurs joueurs blessés, tels qu’Ousmane Dembélé, Jules Koundé, Estéban Lepaul, William Saliba ou encore Maxence Lacroix. En revanche, plusieurs retours sont attendus, à commencer par celui du capitaine, Kylian Mbappé. Convoqué en septembre, l’attaquant du Real Madrid avait quitté ses partenaires juste après le premier match en Turquie à cause d’une blessure au genou. Depuis, le « Kyks » carbure à nouveau (8 buts en 7 matchs) et sera bien présent.

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Idem pour ses partenaires de la Casa Blanca, Ibrahima Konaté et Aurélien Tchouameni, ainsi que pour le Parisien Warren Zaïre-Emery, privé lui aussi du premier rassemblement en raison d’une blessure. Le Titi pourrait même redevenir une solution au poste d’arrière droit, et ce, même si Zidane avait déclaré qu’il l’avait convoqué pour le faire jouer au milieu. Tout ceci se ferait donc aux dépens d’un Malo Gusto en manque de temps de jeu à Chelsea. Avec les forfaits de Koundé, Lacroix et Saliba, le secteur défensif va donc forcément ouvrir la porte à quelques nouveaux.

Thuram ne convainc pas, Akliouche en pointe ?

Appelés pour la première fois par Zidane en septembre, Jérémy Jacquet et Leny Yoro, ainsi que Pierre Kalulu et Adrien Truffert (déjà convoqués par Deschamps), seront encore de la partie, mais L’Équipe annonce que Lucas Hernandez et Castello Lukeba pourraient avoir une carte à jouer dans l’axe. Hier, nous vous révélions également que le latéral gauche de Sunderland, Dayann Méthalie, a reçu une pré-convocation. Idem pour le milieu de terrain d’Al-Ahli, Valentin Atangana. Pour le poste de gardien, Mike Maignan, Guillaume Restes et Jean Butez devraient être reconduits. Robin Risser reste une option, mais L’Équipe assure que Fabien Barthez a beaucoup apprécié le dernier rassemblement de ses portiers.

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Enfin, pour ce qui est de l’attaque, Zinédine Zidane fait face à un casse-tête. Avec l’absence de Lepaul, la solution naturelle Marcus Thuram existe, mais l’Intériste est loin de faire l’unanimité en interne, certains émettant des doutes sur sa capacité à s’intégrer au nouveau projet de ZZ. Le joueur de Tottenham Mathys Tel a des partisans au sein du staff tricolore, mais la nouveauté pourrait être le choix de faire évoluer le polyvalent Maghnes Akliouche dans l’axe, aux côtés de Mbappé. L’ancien Monégasque est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique au PSG et il commence sérieusement à enchaîner les prestations convaincantes. Eli Junior Kroupi reste une option, mais l’attaquant de Bournemouth revient tout juste de blessure.