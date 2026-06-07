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Le Danemark donne des nouvelles rassurantes de Christian Eriksen et la raison de son malaise

Par Aurélien Macedo
1 min.
Christian Eriksen @Maxppp
Danemark 2-1 Ukraine

Affrontant l’Ukraine ce dimanche en amical, le Danemark menait 2-1 à l’heure de jeu et Christian Eriksen s’est écroulé au sol. Une vraie frayeur pour celui qui avait été victime d’un arrêt cardiaque il y a 5 ans contre la Finlande lors de l’Euro 2020. Médecin de la sélection danoise, Morten Boesen a expliqué les raisons de cet accident.

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«Christian se porte bien et a quitté le terrain par ses propres moyens. À mon avis, son stimulateur cardiaque fonctionne correctement. Il a brièvement perdu connaissance, mais l’a rapidement reprise et nous avons pu le contacter immédiatement. Il doit maintenant subir des examens complémentaires à l’hôpital afin de déterminer les causes de l’incident. Nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins de l’hôpital. Christian va bien et m’a demandé de saluer tous les joueurs et de leur dire qu’il allait bien», a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
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