Tottenham a déjà 3 entraîneurs en tête pour remplacer Igor Tudor

Londres express. Le 14 février dernier, Igor Tudor a pris les commandes de Tottenham, afin de remplacer Thomas Frank. «Nous sommes heureux de confirmer la nomination d’Igor Tudor au poste d’entraîneur-chef de l’équipe masculine jusqu’à la fin de la saison, sous réserve de l’obtention d’un permis de travail. Igor nous rejoint avec un objectif clair : améliorer les performances, obtenir des résultats et nous faire progresser au classement de Premier League. Sa mission est simple : apporter organisation, intensité et compétitivité à l’équipe à un moment décisif de la saison», se réjouissaient d’ailleurs les Spurs lors de la publication du communiqué de presse. De son côté, l’ancien entraîneur de l’OM et de la Juventus, libre, voyait une belle opportunité pour relancer sa carrière sur un banc.

Tudor a son vestiaire contre lui

Il était d’ailleurs très clair sur ses intentions : «je comprends la responsabilité qui m’a été confiée et mon objectif est clair : apporter plus de régularité à nos performances et aborder chaque match avec conviction.» Un discours qui n’a visiblement pas réussi à traverser les murs de son vestiaire puisque les Londoniens enchaînent les mauvais résultats. Sous ses ordres, ils ont perdu tous leurs matches. Le dernier date de mardi soir. Les Anglais ont été battus très largement par l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions (défaite 5 à 2). Pour ne rien arranger, Tudor, dont les choix sont critiqués depuis le début, a fait polémique après avoir remplacé son gardien Antonin Kinsky après seulement 17 minutes sur le pré.

Une terrible humiliation qui a valu au coach croate de nombreuses critiques de la presse, mais aussi de joueurs en activité ainsi que d’anciens footballeurs. Bref, Igor Tudor fait l’unanimité contre lui. Car même ses joueurs sont contre lui. The Sun explique qu’ils ont été choqués par le remplacement précoce et le traitement brutal qu’il a infligé à Kinsky. Le vestiaire s’est totalement retourné contre Tudor. Depuis son arrivée, il n’avait jamais vraiment réussi à convaincre bon nombre de ses joueurs. Ses choix tactiques étaient pointés du doigt. Mais pour les joueurs, qui ne sont pas irréprochables, les limites ont été dépassées mardi soir. Le mal est profond. Malgré cela, les Spurs devront encore le supporter durant quelques jours. En effet, il devrait être sur le banc ce week-end face à Liverpool.

Les Spurs s’activent en coulisses

Ensuite, il y a de très fortes chances qu’il plie bagage, lui qui n’a même pas eu le temps de trouver une maison à Londres. Il vit actuellement dans le centre d’entraînement de Tottenham. Cela fera un mois dans deux jours. Il n’y passera a priori pas un mois de plus. Selon The Sun et le Standard, les Londoniens sont déjà en quête de son successeur. L’idée serait de trouver un pompier de service qui assure le maintien avant de passer la main à un nouveau coach durant l’été. Et un nom fait office de priorité. Il s’agit de Sean Dyche. Libre après 114 jours passés à Nottingham Forest, il présente l’avantage de parfaitement connaître la Premier League. Ce qui n’était pas forcément le cas de Tudor.

Pour la suite, le nom de Mauricio Pochettino est avancé par l’Evening Standard. Le coach argentin connaît bien la maison et il est toujours très aimé au club et par les supporters. Il sera libre après la Coupe du Monde 2026, lui qui occupe le poste de sélectionneur des États-Unis. Le profil de Roberto De Zerbi est aussi apprécié selon le Telegraph. Ce qui est sûr, c’est que les patrons des Spurs devront faire les bons choix, après s’être trompés avec Thomas Frank, puis Igor Tudor. Le calvaire de ce dernier devrait se terminer après Liverpool ou au plus tard après la manche retour face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Ensuite, il quittera Londres, dont il ne gardera pas forcément un bon souvenir après cette expérience désastreuse.